القبض على مدير شركة سياحة غير مرخصة في مصر الجديدة

تمكن قطاع شرطة السياحة والآثار من القبض على المدير المسئول عن إحدى شركات السياحة الموجودة في نطاق قسم شرطة مصرالجديدة بمحافظة القاهرة ، وذلك لاتهامه بإدارته شركة سياحة ومزاولة النشاط السياحي بدون ترخيص، بالمخالفة للقانون.

وضبطت الأوراق والمستندات الدالة على نشاطه الإجرامي، وهي 37 جواز سفر، مجموعة من تأشيرات أداء مناسك العمرة، مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بمزاولته النشاط السياحي بدون ترخيص، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما متابعة الشركات السياحية والوقوف على مدى التزامها بالتراخيص والضوابط المقررة من الجهات المعنية.