القبض على متهم بتعدين العملات الافتراضية «بيتكوين» بالقاهرة

كشفت أجهزة البحث بمديرية أمن القاهرة ، عن نشاط شخص في تعدين العملات الافتراضية “بيتكوين” من داخل إحدى الشقق السكنية، وتمكنت من القبض على المتهم.

جاء ذلك بعدما أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الرمل بمحافظة الإسكندرية- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال تعدين العملات الإفتراضية المشفرة “بيتكوين”، واتخاذه من إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته جهاز تعدين عملات مشفرة مكون من 6 كروت شاشة، 3 هواتف محمولة أحدهم مزود ببرنامج “عبارة عن محفظة إلكترونية تستخدم في تحويل العملات المشفرة إلى عملات نقدية.

وبمواجهته اعترف باتخاذه من الشقة المشار إليها مكان لتعدين العملات الإفتراضية، باستخدام الجهاز المضبوط بحوزته.

وأضاف أن الهواتف المحمولة وما تحتويه من برامج يستخدمه في بيع وتداول العملات المشفرة وتحويلها إلى عملات نقدية.

وبارشاده ضبطت شاشة كمبيوتر وكيبورد من ضمن الأجهزة المستخدمة في التعدين، واتخذت الإجراءات القانونية.