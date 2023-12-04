القبض على متهم بالتنقيب عن الآثار أسفل سكنه في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل بتهمة التنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه بمحافظة الغربية ، ضمن أخبار الحوادث اليوم الإثنين.

جاء ذلك بعدما تلقى مركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية، بلاغًا يفيد بارتكاب عامل -مقيم بدائرة المركز- واقعة التنقيب عن الآثار بمحل سكنه.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه، أثناء التنقيب عن الآثار داخل مخزن بالطابق الأرضي بالعقار محل سكنه.

وعثر بداخله على حفرة وأدوات التنقيب، وبمواجهته اعترف بقيامه بأعمال الحفر داخل العقار المشار إليه بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.