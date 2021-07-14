القبض على متهم بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في محافظة الجيزة، وتمكنها من تصويره.

جاء ذلك على خلفية كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص داخل سيارة ميكروباص ومصحوب بتعليق “أنه متحرش”.

وبالفحص أمكن تحديد هوية ناشر مقطع الفيديو، وتبين أنها إحدى الفتيات -مقيمة بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وباستدعائها حضرت وبصحبتها والدتها التي قررت أنها أثناء استقلالها سيارة أجرة ميكروباص جلس خلفها شخصًا وتحرش بها، وصورته بهاتفها المحمول.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهم وضبطه، وهو عاطل -مقيم بذات العنوان- وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.