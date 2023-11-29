القبض على متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمحافظة القاهرة، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن عامل بمكتب شحن -يحمل جنسية أجنبية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب- يزاول نشاطًا غير مشروع بمجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة.

واتضح أنه يتاجر في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، متخذًا من المكتب عمله الكائن بذات الدائرة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.