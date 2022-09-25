القبض على متهم بابتزاز الفتيات في كفر الشيخ

ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، القبض على شخص متهم بارتكاب واقعة تهديد وابتزاز لإحدى الفتيات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار مواصلة وزارة الداخلية جهودها للتصدي الحاسم لجرائم التشهير والابتزاز عبر شبكة الإنترنت.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بلاغًا من مواطن -مقيم بدائرة مركز شرطة الحامول بكفر الشيخ- عن تضرره من اضطلاع مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، لإرسال رسائل إلى حساب كريمته القاصر تتضمن صور ومقاطع فيديو خاصة بها وعبارات تهديد بنشرها وإبتزازها.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وهو شخص مقيم بذات المنطقة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، أمكن استهدافه وضبطه.

وعثر بحوزته على هاتف محمول “بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحصله على الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بالمجني عليها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت.