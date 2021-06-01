القبض على متهمين بالتنمر والاعتداء على معاق ذهنيًا في الشرقية

قالوا إنه على سبيل المزاح.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بعنوان: “تعذيب شاب معاق ذهنيًا بالزقازيق” بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين أن 3 أشخاص -مقيمين بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية- تنمروا على أحد الأشخاص “معاق ذهنيًا” مقيم بمدينة الزقازيق.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبطهم، وبمواجهتهم نفوا تعذيبه، مشيرين إلى ارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.