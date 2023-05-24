القبض على متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالجيزة

ألقت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، القبض على شخصين -مقيمان بمحافظة الجيزة- بتهمة استغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وعثر بحوزتهما على سلاح أبيض “كتر”، مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما، وبصحبتهما 4 من الأطفال الأحداث.

وبسؤالهم أقروا بقيام المتهمين باستغلالهم في أعمال التسول والاستيلاء على متحصلاتهم على النحو المشار إليه، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط شخص -مقيم بدائرة قسم الأزبكية القاهرة- وبحوزته كمية من مادة البودر المخدر، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمادة المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.