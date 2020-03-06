القبض على متسلق الهرم وتسليمه لشرطة السياحة والآثار

قام أحد الزائرين المصريين ظهر اليوم الجمعة، بتسلق الهرم الأكبر، الذي تصدى له أفراد الأمن من وزارة السياحة والآثار، وأفراد الأمن من شرطة السياحة والآثار.

وقام رجال الشرطة بإجباره على النزول، واصطحابه إلى قسم شرطة السياحة والآثار بالهرم، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

يذكر أن مجلس النواب المصري كان قد وافق في جلسته العامة في شهر فبراير الماضي علي التعديلات التي تقدمت بها الحكومة المصرية باستحداث مادتين بقانون حماية الاثار رقم 117 لسنة 1983 لتجريم و معاقبة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تزيد على 100 ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتسلق الاثار المصرية وارتكاب أية سلوك مخالف للآداب العامة او الإساءة للبلاد في المتاحف او الأماكن الأثرية أو الدخول خلسة بها.

كما تضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين المشار إليهما.