القبض على لص يسرق المساكن في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخص متهم بارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب التسلق، بمنطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مواطن عن اكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخص له معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ مالي من متحصلات الواقعة، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب “التسلق”، وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولي عليه على متطلباته الشخصية، وشراء المواد المخدرة المضبوطة بحوزته بقصد التعاطي.

وباستدعاء المجني عليه اتهمه بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما بمجال مكافحة جرائم السرقة وملاحقة وضبط مرتكبيها.