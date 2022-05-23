القبض على لص ظهر في فيديو يتسلق شرفة منزل بالقاهرة

رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تسلق شخص من شباك منور عقار، والقفز داخل شرفة أحد الشقق بدائرة قسم شرطة 15 مايو في القاهرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد مرتكب الواقعة -مقيم بدائرة القسم- وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت، عدد من طلقات الصوت.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية عن طريق التسلق من سلم العقار لشرفة الشقه للشروع في سرقتها، إلا أنه فوجئ بأن باب الشرفة مغلق ففر وتخلص من ملابسه وحلاقة شعره عقب علمه بتداول مقطع الفيديو خشيه ضبطه.

وباستدعاء مالك الشقة المشار إليها، أيد ما سبق واتهم المشكو في حقه بالشروع في سرقه شقته، واتخذت الإجراءات القانونية.