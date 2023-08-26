القبض على لص ظهر في فيديوهات يسرق صنابير مياه مسجد بالإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على لص ظهر في فيديوهات منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء سرقة صنابير المياه من داخل مسجد في محافظة الإسكندرية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص يسرق صنابير المياه من داخل أحد المساجد في محافظة الإسكندرية.

وبالفحص اتضح أن المسجد محل الواقعة -كائن بمنطقة الرأس السوداء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية- وبسؤال المسئول عن المسجد، قال إنه بتاريخ 20 الجاري، تلاحظ له سرقة أحد الأشخاص (مجهول) 3 صنابير مياه من داخل دورة مياه المسجد، مضيفًا أنه لم يقم بتحرير ثمة محاضر بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط مُرتكب الواقعة واتضح أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، له معلومات جنائية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وبيع المسروقات لتاجر خردة حسن النية، وأرشد الأخير عن المسروقات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.