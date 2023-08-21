القبض على لص سرق 12 شقة سكنية في التجمع (صور)

ألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة ، القبض على لص سرق 12 شقة سكنية في منطقة التجمع الأول، واختبأ في محافظة الإسكندرية، كما ضبطوا 2 آخرين لسرقتهم مدرسة وذهب من فيلا بالأزبكية والمعادي.

تعود التفاصيل، إلى ضبط شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة بقنا- أثناء الاختباء في حدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وذلك عقب سرقة مشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

واعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقة من داخل المساكن، وأقر بارتكاب 11 واقعة سرقة أخرى.

واعترف بالتصرف في المسروقات بالبيع لدى عميليه “سيئ النية” -مقيمان بالشرقية- وأمكن ضبطهما وبحوزتهما كافة المسروقات.

وضبط شخص له معلومات جنائية -مقيم بمحافظة بالمنيا- أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وبحوزته مشغولات ذهبية، وبمواجهته اعترف بسرقتها من داخل فيلا كائنة بمحافظة الشرقية بأسلوب التسلق وكسر الشباك.

وفي المعادي، ضبط شخص له معلومات جنائية، لاتهامه بسرقة مبلغ مالي من داخل إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي، واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق والكسر، باستخدام عتلة حديدية.

وبارشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة، وكذا الأداة المُستخدمة في الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.