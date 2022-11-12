القبض على لص سرق مشغولات ذهبية من منزل سيدة في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن القبض على شخص متهم بسرقة مشغولات ذهبية من شقة سيدة بأسلوب المغافلة في محافظة القاهرة ، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة شتى صور الجريمة، لاسيما جرائم السرقة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص عرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وبالانتقال والفحص أمكن ضبطه، وتبين أنه بائع -مقيم بمحافظة الجيزة- وبحوزته مشغولات ذهبية مجهولة المصدر.

وبمواجهته اعترف بسرقة المضبوطات من داخل مسكن سيدة بأسلوب “المغافلة”.

وأقر بأنه عقب ترك المجني عليها حقيبة يدها سهوًا على سلم العقار محل سكنها، تحصل على مفتاح الشقة من داخل الحقيبة، وفور مغادرتها مسكنها قام بالدلوف لمحل سكنها واستولى على المشغولات الذهبية ولاذ بالفرار.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.