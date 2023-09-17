القبض على «لص» سرق فيلا بكرداسة في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة سرقة محتويات فيلا في محافظة الجيزة ، بعدما تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة ، بلاغًا من مالك مصنع ملابس -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمر- عن اكتشافه سرقة عدد من الأجهزة الكهربائية، وبعض المتعلقات الأخرى من داخل الفيلا ملك والده.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات حدد رجال الشرطة وضبطوا مرتكب الواقعة، عاطل -له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، الدخول من النافذة، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه 3 أشخاص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.