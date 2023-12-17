القبض على لصوص سرقوا 1.4 مليون جنيه من سيارة شركة بالإسكندرية

توصل رجال الشرطة إلى حل لغز سرقة مبلغ 1.4 مليون جنيه من داخل سيارة إحدى شركات الاستيراد والتصدير في محافظة الإسكندرية، والقبض على الجناة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية ، بلاغًا من مدير مالي بشركة استيراد وتصدير، قال إنه أثناء إيقاف سيارته الملاكي بجراج الشركة محل عمله وبداخلها مبلغ مالى خاص بالشركة مليون و500 ألف جنيه، وعقب انتهاء عمله وعودته للسيارة اكتشف سرقة المبلغ المالي.

وبالفحص وإجراء التحريات أسفرت الجهود عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، سائق بذات الشركة.

واعترف بارتكاب الواقعة مستغلًا طبيعة عمله بالشركة، مضيفًا أن السيارة كانت مفتوحة وقت ارتكاب الواقعة.

وأرشد عن مبلغ مليون و430 ألف جنيه، وقال إنه أنفق باقي المبلغ على متطلباته الشخصية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.