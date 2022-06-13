القبض على لصوص سرقوا محل مشغولات ذهبية بمول تجاري في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على المتهمين بارتكاب جريمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل محل مصوغات في أحد المراكز التجارية بمحافظة الجيزة ، واستعادت المسروقات.

كان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من موظفي الأمن الإداري الخاص بأحد المراكز التجارية، بوجود حادث سرقة محل مصوغات ذهبية، وما قرره مالك المحل، أنه تلقى اتصالًا من نائب مدير المحل والمسئول عن فتح المحل باكتشافه سرقة مصوغات من مخزن ملحق به.

وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء إرتكاب الواقعة عامل سابق بالمركز التجارى محل البلاغ -مقيم بمنطقة البدرشين.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لسابقة عمله بالمركز التجاري وعلمه بطبيعة المكان، وتمكن من التسلل لداخل المحل والاستيلاء على المسروقات وأرشد عنها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.