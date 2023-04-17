القبض على لصوص سرقوا أجزاء من كبري في البحيرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة أجزاء من أحد الكباري في محافظة البحيرة، بعدما تلقى مركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة، بلاغًا من محامي -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص- عن اكتشاف موظف بإحدى الهيئات الحكومية من فك جزئين من أحد الكباري، أحدهما موجود أسفل الكوبري والجزء الثاني سقط بمياه ترعة المحمودية.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرروا بقطع كمرة حديد أسفل القاعدة الخرسانية للكوبري، وتجزئتها إلى جزئين باستخدام “2 قارب صيد، إسطوانة أوكسجين، لمبة لحام”، وبيعها لدى عميلهم سيئ النية “تاجر خردة” أمكن ضبطه والكمرة الحديد.

وأرشدوا عن الأدوات المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.