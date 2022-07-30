القبض على لصوص سرقة مواقع تحت الإنشاء في القاهرة

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة ، القبض على 3 أشخاص في محافظة القاهرة أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص، بدون لوحات معدنية أمام أحد مخازن الخردة، أثناء سرقة كمية من الأسلاك الكهربائية من إحدى المواقع تحت الإنشاء.

وعثر بحوزتهم على كمية من الكابلات الكهربائية، مقص حديدي، عتلة حديدية، صاروخ كهربائي، 3 مطارق، لوحات معدنية لإحدى السيارات ملك والد أحدهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المضبوطات من إحدى المواقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة البساتين.

وأشاروا إلى أنهم كانوا في سبيلهم لبيعها لدى أصحاب مخزن خردة، وبارشادهم ضبط عملائهم “سيئى النية”، وهم: 3 أشخاص مالكي إحدى مخازن الخردة -مقيمين بدائرة القسم.

وبمواجهتهم اعترفوا بشراء كمية أخرى كبيرة من الأسلاك الكهربائية وزنت 1 طن، من المتهمين المضبوطين على فترات متقاربة “تم ضبطها”.

وباستدعاء المسئول عن موقع الأعمال تحت الإنشاء، تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.