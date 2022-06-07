القبض على لصوص سرقة السيارات في القطامية

نجحت أجهزة البحث الجنائي، في القبض على عصابة تخصصت في سرقة السيارات في منطقة القطامية بمحافظة القاهرة، ومساومة مالكيها على دفع مبلغ مالي نظير استعادتها.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شخص اكتشف سرقه السيارة ملكه “نقل” أثناء توقفها أسفل العقار سكنه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة حلوان.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة مبلغ بسرقتها، وبحوزتهما فرد خرطوش، عدد من الطلقات لذات العيار، كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب توصيل الأسلاك، وأقرا بإعادة السيارة لمالكها عقب مساومته والتحصل منه على مبلغ مالي.

وأضافا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري المضبوط بقصد حماية نشاطهما الإجرامي.

وباستدعاء المجني عليهما، اتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.