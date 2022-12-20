القبض على لصوص سرقة الألوميتال من مواقع تحت الإنشاء في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص متهمين بارتكاب جريمة سرقة كمية من الألوميتال، من موقع تحت الإنشاء بأسلوب المغافلة في محافظة القاهرة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن 4 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية- عرضوا كمية من الألوميتال خاص بإحدى الشركات، للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم وبحوزتهم سيارة نقل محمل عليها كمية من الألوميتال بإجمالي أوزان 300 كيلو جرام.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقتها بأسلوب”المغافلة” من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة المقطم.

وباستدعاء المسئول عن أعمال الألوميتال داخل الموقع المُشار إليه، تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم السرقات.