القبض على قائد سيارة برعونة في طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة شخص سيارة برعونة بطريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي.
وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها ملك شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية.
وتبين قيادة شقيق مالكها في المقطع المشار إليه، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه ارتكب الواقعة أثناء سيره بموكب عُرس بالطريق المشار إليه.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.