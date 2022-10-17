القبض على قائدي سيارتين لاستعراضهما بسيارتهما بأحد ميادين القاهرة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ظهرا فيه أثناء إتيان حركات استعراضية في أحد ميادين محافظة القاهرة.

جاء ذلك عقب رصد المتابعة الأمنية مقطع فيديو عن تضرر سيدة من قائدي سيارتين، لقيامهما بحركات استعراضية بأحد الميادين بالقاهرة معرضين حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص واستخدام التقنيات الحديثة، حددت قائدي السيارتين المشار إليهما بمقطع الفيديو.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما والسيارتين، وبمناقشتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

https://fb.watch/gcYF57lnnG/