القبض على عنصر إجرامي هارب من الإعدام في الغربية

ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من أحكام إعدام وقضايا أخرى في محافظة الغربية ، وبحوزته أسلحة نارية ومواد مخدرة.

كانت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، قد أكدت أن عنصر إجرامي شديد الخطورة -مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود، سبق اتهامه في 11 قضية “مخدرات، سلاح ناري، سرقة بالإكراه، خطف، ومحكوم عليه بالإعدام في جنايتي خطف، إتجار مخدرات، واتخاذه منزل بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة زفتي بالغربية وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي بالإتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الغربية أمكن استهدافه وضبطه وبحوزته بندقية آلية، طبنجة، 2 خزينة، كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، 5 كيلو جرام لمخدر الهيروين، كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بالأحكام الصادرة ضده، مشيرًا إلى حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاحين الناريين لحماية نشاطه الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين، ومُتجري وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة.