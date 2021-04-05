لايف

القبض على عصابة نسائية لنشل السيدات في الموسكي

ارتكبن 3 حوادث.
أماني عوض 6:40 م, الأثنين, 5 أبريل 21 6:40 م, الأثنين, 5 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عصابة نسائية مكونة من سيدتين تخصص نشاطهما الإجرامي في نشل السيدات بمنطقة الموسكى، وألقت القبض عليهما.

تعود الواقعة، إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادرة من إحدى السيدات.

وباستبيان الأمر ضُبط سيدتين، مقيمتان بمحافظة أسيوط “لإحداهما معلومات جنائية”، عقب سرقتهما مبلغ مالي، 3 فيزا كارد من إحدى السيدات بأسلوب”النشل”.

اقرأ أيضا  السعودية تصدر بيانا بشأن منع الخدمات عن الأشخاص الذين لم يتناولوا لقاح كورونا

و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب “النشل”.

وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبارشادهما ضبطت كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

عمان : منع التجول وحظر جميع الأنشطة التجارية من التاسعة حتى الرابعة صباحًا في رمضان

المال - خاص 6:17 م, الأثنين, 5 أبريل 21

موجة حارة تضرب البلاد غدًا.. «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة.. والقاهرة تسجل 34 للعظمى

عصام عميرة 6:09 م, الأثنين, 5 أبريل 21

حالة طقس غد الثلاثاء.. حار نهارًا ورياح مثيرة للأتربة على غرب البلاد

دعاء محمود 5:44 م, الأثنين, 5 أبريل 21

ساوم والدته على فدية.. شاب يختلق واقعة خطفه لسداد ديونه بالدقهلية

أماني عوض 5:40 م, الأثنين, 5 أبريل 21

اختبأ بالإسكندرية.. القبض على مرتكب قتل سيدة وطفلها بالساطور في المنيا

أماني عوض 5:16 م, الأثنين, 5 أبريل 21

«إدعى النبوة».. القبض على «مهتز نفسيًا» أمام فندق في الإسكندرية

أماني عوض 4:00 م, الأثنين, 5 أبريل 21