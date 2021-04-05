القبض على عصابة نسائية لنشل السيدات في الموسكي

كشفت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة، عصابة نسائية مكونة من سيدتين تخصص نشاطهما الإجرامي في نشل السيدات بمنطقة الموسكى، وألقت القبض عليهما.

تعود الواقعة، إلى أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الموسكي، لمتابعة الحالة الأمنية تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة صادرة من إحدى السيدات.

وباستبيان الأمر ضُبط سيدتين، مقيمتان بمحافظة أسيوط “لإحداهما معلومات جنائية”، عقب سرقتهما مبلغ مالي، 3 فيزا كارد من إحدى السيدات بأسلوب”النشل”.

و بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب “النشل”.

وأقرا بارتكابهما 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وبارشادهما ضبطت كافة المسروقات بمكان إخفائها.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.