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القبض على عصابة لسرقة الشركات والإتجار في العملة بالقاهرة (تفاصيل)

بانتحال صفة رجال الشرطة.
أماني عوض 10:19 م, السبت, 18 ديسمبر 21 10:19 م, السبت, 18 ديسمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن تشكيل عصابي في محافظة القاهرة تخصص في ارتكاب جرائم سرقة الشركات بأسلوب انتحال صفة رجال شرطة، والاتجار في النقد الأجنبي خارج البلاد، وضبطت المتهمين.

سرقة شركة بزي الشرطة

تعود الواقعة إلى تلقي قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من شريك في شركة تجارة سيارات، قال إنه أثناء تواجد موظفين بشقة مستأجرة مخصصة كمقر سكني تابع للشركة ملكه فوجئا بحضور 5 أشخاص أحدهم يرتدي الملابس الأميرية، وانتحلوا صفة ضباط شرطة، لتفتيش الشقة المشار إليها، واستولوا منهم على مفاتيح سيارة “ملك المبلغ”.

وأضاف أنه عقب ذلك توجهوا إلى مقـر الشـركة واستولوا على السيارة وبداخلها مبلغ مالي مليون وخمسمائة وتسعون ألف جنيه، وفروا بها هاربين.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين اتفقا مع 6 آخرين مستخدمين سيارتان أحدهما بدون لوحات معدنية.

تجارة العملة

وباستكمال الفحص تبين أن المبلغين يمارسون نشاطًا غير مشروع بمجال الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات غير المشروعة، إلى خارج البلاد وسابقة تحصلهم على مبلغ مالي مـن الشخصين المشار إليهما -المتهمان في ارتكاب الواقعة محل البلاغ- نظير تحويله بعملة الدولار لخارج البلاد، وتسليمها لأحد معارفهم بإحدى الدول، إلا أنهم نصبوا عليهما واستولوا منهما على مبلغ مالي مليون وستمائة ألف جنيه.

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وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضـبط 3 من المتهمين، وبحوزة أحدهم مبلغ مالي من متحصلات الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، بالاشتراك مع باقي المتهمين، وأقر اثنين منهما بأنه نظرًا لقيام المجنى عليهم بالنصب عليهما، والاستيلاء منهما على مبلغ مالي مليون وستمائة ألف جنيه، اختمرت فى ذهنهمـا فكرة إرتكاب الواقعة.

اعترافات المتهمين

وأضافوا أنه في وقت لاحق، وعقب علمهم بتواجد مبالغ مالية داخل سيارة المبلغ، توجهوا للشقة محل البلاغ وارتكبوا الواقعة على النحو المشار إليه، ثم توجهوا بالسيارة المستولي عليها.

وأكدوا أنهم استولوا على المبلغ المالي من داخلها، وتخلوا عن السيارة، ولاذوا بالفرار، وبارشادهم ضبطت السيارة المستولي عليها بمكان التخلي عنها.

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وفي وقت لاحق وردت معلومات لضباط مباحث القسم تفيد اختباء أحد المتهمين الهاربين بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية وأمكن استهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه وبحوزته (مبلغ مالي، سيارة)، وبمواجهته أقر بشرائه السيارة المضبوطة بحوزته من متحصلات واقعة السرقة.

كما أمكن التوصل إلى اختباء متهمان بمنطقة الطالبية بالجيزة واستهدافهما وضبطهما، وتم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة السرقة.

وضبطت السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط باقي المتهمين.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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