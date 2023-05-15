القبض على عصابة لسرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية ومتعلقات المواطنين بمحافظة القاهرة ، بعدما تمكنت قوة أمنية تابعة لدائرو قسم شرطة الخليفة من كشف المتهمين.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قد كشفت 4 أشخاص -بينهم ثلاثة لهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر- أثناء استقلالهم تروسيكل بدون لوحات معدنية، ملك وقيادة أحدهم ومحمل علية دراجة نارية “إسكوتر بدون مفاتيح أو ثمة تراخيص”، وكذا هاتف محمول مجهولي المصدر.

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، ومتعلقات المواطنين بأسلوب “السحب والخطف”، وأقروا بارتكاب واقعتي سرقة أخرتين بذات الأسلوب.

وبارشادهم ضبطت دراجتين مستولي عليهما لدى عميلهم “سيئ النية”، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر له معلومات جنائية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية، والهاتف المحمول واتهموهم بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.