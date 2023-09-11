القبض على عصابة سرقة شقق المصطافين في رأس البر

تسبب منشور عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي في كشف عصابة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة شقق المصطافين في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط بأسلوب كسر الباب.

كانت المتابعة الأمنية رصدت ما تداول بأحد الحسابات الشخصية على موقع “فيس بوك”، يتضمن تعليقًا ادعت خلاله صاحبة الحساب سرقة شخصين لشقة مصطافين كان يقطنها شقيقها وأصدقائه بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 22/8/2023 تبلغ لقسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط من طالب، عن اكتشافه سرقة 4 هواتف محمولة، حقيبة يد، مبلغ مالي، ملابس، بطاقات الرقم القومي، من داخل شقة مستأجرة مصيف، ومقيم بصحبته 4 من أصدقائه أحدهم شقيق الشاكية صاحبة الحساب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلين لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بمحافظة الغربية.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة شقق المصطافين بتلك المدينة أثناء تواجد قاطنيها بالخارج بأسلوب “كسر الباب”، وارتكاب الواقعة محل الشكوى، وكذا 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب.

وبارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولي عليها وكذا الأدوات المستخدمة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.