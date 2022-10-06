القبض على عصابة سرقة الماشية من الحظائر في الجيزة

ألقت أجهزة البحث الجنائي القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقة الماشية من داخل الحظائر في محافظة الجيزة ، بأسلوب “المغافلة”، ونجحت في إعادة كافة المسروقات.

كانت معلومات قطاع الأمن العام، قد أكدت أن شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظتي الجيزة، المنيا- كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات الماشية ليلاً بأسلوب “المغافلة”، من داخل الحظائر الملحقة بالمنازل، مُتخذان من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمكن استهدافهما وضبطهما أثناء استقلالهما سيارة “ملاكي” ملك زوجة أحدهما.

وعثر بحوزتهما على 2 فرد محلي، عدد من الطلقات من ذات العيار، مبلغ مالي.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 4 وقائع بذات الأسلوب، بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة.

وبارشادهما ضبطت المسروقات المستولي عليها لدى عميلهما جزار -مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة- أمكن ضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.