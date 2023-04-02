القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بالإكراه في قنا

سقط تشكيل عصابي في قبضة الأجهزة الأمنية في قنا ، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية بالإكراه، وضبط بحوزتهم أسلحة نارية، وذلك عقب تلقي مركز شرطة أبوتشت بمديرية أمن قنا ، بلاغًا من شخص مصاب برش خرطوش، وقال إنه أثناء سيره بإحدى القرى، أطلق 5 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية “تروسيكل”، أعيرة نارية تجاه مما أدى لحدوث إصابته وسرقة الدراجة النارية خاصته (تروسيكل بدون لوحات)، كما ورد بلاغ آخر من شخص يفيد بأنه أثناء سيره سرقه 5 أشخاص مجهولين الدراجة النارية خاصته، هاتف محمول بالإكراه.

ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات توصلت جهود فرق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة، 6 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- وأحدهم عميل تصريف المسروقات.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط 5 من المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المشار إليهما.

واعترفوا بمحاولة ارتكاب واقعة سرقة دراجة نارية خاصة بخفير نظامي، والتي أسفرت عن إصابة الخفير بعيار ناري إلا أنهم لم يتمكنوا من تنفيذ سرقتهم.

وضُبط بحوزتهم بندقية آلية، بندقية خرطوش، عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، خزينتين، وكذا ضبط دراجتي ناريتين من المستولى عليهما، وكذا دراجة نارية أخرى المستخدمة في ارتكاب الوقائع، 2 هاتف محمول أحدهما خاص بأحد المتهمين والآخر خاص بالخفير سالف الذكر.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.