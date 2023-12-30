القبض على عصابة تزوير التقارير الطبية في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير التقارير الطبية بمحافظة الغربية، بعدما كشفت عن تورط اثنين من العاملين بمستشفى في القضية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت تكوين 4 أشخاص -بينهم اثنين يعملان في إحدى المستشفيات، مقيمين بدائرة مركز شرطة بسيون في الغربية- لعصابة تخصص نشاطها الإجرامي في تزوير التقارير الطبية (مثبت بها إصابة الوارد أسمائهم بتلك التقارير بأمراض مزمنة، على خلاف الحقيقة) وترويج تلك التقارير المزورة على عملائهم من راغبي الحصول عليها لتقديمها إلى اللجان الطبية المختلفة للحصول بموجبها على مزايا طبية دون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم خاتم شعار الجمهورية “مقلد”، 119 شهادة طبية خالية البيانات معدة للتزوير منسوب صدورها لإحدى المستشفيات، 85 إفادة دخول وخروج مريض خالية البيانات معدة للتزوير، 246 شهادة طبية وجميعها خالية البيانات ومعدة للتزوير.

وبمواجهة المتهمين بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط، أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.