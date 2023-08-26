القبض على عصابة ترويج العملات المالية المزورة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 4 متهمين تخصصوا في تقليد وترويج العملات المالية المزورة في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، إخطارًا بضبط شخصين -مقيمان بمحافظة القاهرة- لدى محاولتهما شراء بعض المستلزمات من أحد المحال كائن بدائرة قسم شرطة الأميرية وبحوزتهما مبلغ مالي مقلد.

وبمناقشتهما اعترفا بتحصلهما عليهما من عامل بمطعم -مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام- تعرفا عليه عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بقصد ترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهداف الأخير، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية مقلدة، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين.

وبارشاده ضبط مبلغ مالي مقلد داخل شقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة حلوان، وبمناقشته عن مصدر العملات المقلدة المضبوطة أقر بتحصله عليها من شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية- وأمكن ضبطه.

وعثر بحوزته على 3 أجهزة طباعة كمبيوتر، جهاز سكانر، جهاز لاب توب يحتوى على برامج وتطبيقات لتعديل الصور، شاشة جهاز كمبيوتر، كمية من الأوراق المستخدمة في تزييف العملات، وكذا مبالغ مالية مزورة من عملات محلية وأجنبية.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في اصطناع وتزوير العملات المالية باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية صحيحة، والمبلغ المالي الصحيح من متحصلات نشاطه الإجرامي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم ترويج العملات المالية المقلدة وملاحقة وضبط مرتكبيها.