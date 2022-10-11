القبض على عصابة تخصصت في النصب على راغبي دراسة التمريض

ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على المتهم بالنصب على راغبي دراسة التمريض، وذلك عقب تلقي بلاغًا من 4 مواطنين ضده اتهموه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، نظير تلقيهم دورات تدريبية بمجال التمريض بالأكاديمية الخاصة به، وذلك عقب إيهامهم بكونها معتمدة من الجهات المعنية، وتلك الدورات تتيح لهم العمل بمجال التمريض داخل وخارج البلاد، وتسليمهم شهادات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لإحدى الجهات – على خلاف الحقيقة.

وتوصلت تحريات فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام، والأجهزة الامنية بمديرية أمن الإسكندرية، إلى صحة ما قرره المبلغين والمتهم سالف الذكر بالاشتراك مع شقيقته -مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه- بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي بارتكاب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرتهما على منحهم شهادات فني تمريض على النحو المشار إليه مقابل مبلغ مالي.

وأضافت التحريات أن الأول أنشأ الأكاديمية المشار إليها بشقة مُستأجرة بذات الناحية، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، والإعلان عن نشاطها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافهما وضبطهما وبتفتيش الأكاديمية المشار إليها في حضورهما، أمكن ضبط كمية من الشهادات والمستندات والمحررات الممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لعدد من الجهات “مصطنعة بالكامل”، 50 كارنيه منسوب صدوره للأكاديمية المشار إليها ومدون به بيانات المجنى عليهم، 8 أكلاشيه للأكاديمية، جهاز حاسب آلي، ماكينة تصوير ألوان، مبلغ مالي، مجموعة من الأختام المنسوبة لعدد من الجهات الحكومية.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مضيفًا أن المتهم الأول زور الشهادات المضبوطة باستخدام جهاز الحاسب الآلي، وماكينة تصوير الألوان والأختام والأكلاشيهات المضبوطة.

وأضاف بتحصله عليها من شخص -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم الدخيلة بالإسكندرية- أمكن ضبطه، وأقر بمضمون ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.