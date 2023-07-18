القبض على عصابة إتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي في محافظة القاهرة ، لاتهامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، ضمن أخبار الحوادث اليوم.

كانت قوة مرور أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط 3 أشخاص أثناء استقلالهم سيارة، وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة عملات أجنبية ومحلية.

وبمناقشتهم أقر اثنين منهم باتفاقهما مع الثالث على تسليمه المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما لتحويلها لشخص -مقيم في إحدى الدول- بنظام المقاصة على أن يقوم الأخير بتحويلها لإحدى الدول لاستيراد بضاعة للشركة خاصتهما.

وبتكثيف التحريات تبين أن المتهم الثالث بمزاولته نشاط غير مشروع بمجال الاتجار بالنقد وتحويل العملات المالية بطرق غير مشروعة، فيما يعرف بنظام “المقاصة” بالمخالفة للقانون.

فضلاً عن تحصيل مبالغ مالية قيمة بضائع يرغب التجار في استيرادها من الخارج وتحويلها للشخص المقيم بالخارج لاستيراد بضائع على النحو المشار إليه، وذلك بالاشتراك مع شخص -مقيم بالجيزة- أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة شخصين –مقيمان بمحافظة القاهرة- أثناء استقلال أحدهما سيارة والثاني دراجة نارية بدائرة قسم شرطة عابدين.

وعثر بحوزتهما على مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، 4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المشار إليها بقصد الإتجار في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة.