القبض على «عامل» بمحل مجوهرات لسرقته مصوغات ذهبية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عامل في محل مجوهرات بمحافظة القاهرة ، بتهمة ارتكاب جريمة سرقة مشغولات ذهبية بأسلوب “المغافلة” من محل عمله.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص عرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتبين أنه عامل بمحل مصوغات -مقيم بمحافظة الجيزة- وبحوزته خاتم ذهب مجهول المصدر.

وبمناقشته عن مصدره اعترف بسرقته من داخل المحل عمله بأسلوب “المغافلة”، وباستدعاء مالكة المحل تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم السرقة.