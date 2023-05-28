القبض على طالب لقيادته سيارة برعونة في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صورة لقائد سيارة أثناء قيادته السيارة برعونة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، مخرجًا قدمه من النافذة، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد السيارة وقائدها، وتبين أنه طالب -مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول- والسيارة ملك والدته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتوصلت أجهزة الأمن إلى حقيقة تداول منشور مصحوب بصورة على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن طمس أحد الأشخاص أرقام لوحات إحدى السيارات.

وبإجراء التحريات وبالتعامل الفني أمكن تحديد السيارة المشار إليها، ومالكها وتبين أنه شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة.