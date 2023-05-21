القبض على طالب روج لبيع كاميرات مراقبة صغيرة الحجم عبر «فيس بوك»

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تداول بأحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن ترويج صاحب الحساب لكاميرات مراقبة صغيرة الحجم يصعب اكتشافها، مشيرًا إلى إمكانية الشحن لكافة المحافظات على مستوى الجمهورية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه طالب -سبق ضبطه بواقعة مماثلة، مقيم بمحافظة المنوفية- وبحوزته هاتف محمول يحتوي على آثار ودلائل لارتكابه الواقعة المشار إليها.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بغرض النصب على المواطنين، وعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تغيب شخص مريض بالزهايمر، في محافظة الإسكندرية.

وباستدعاء شقيقه المتغيب حضر وبرفقته المتغيب، وقال إن شقيقه تغيب من المنزل عقب خروجه لشراء بعض المستلزمات، إلا أنه ضل الطريق نظرًا لمرضه بالزهايمر.

وتبين أنه كان متواجدًا خلال فترة غيابه بدائرة قسم ثان الرمل، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.