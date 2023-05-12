القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة عبر «تيك توك»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق “تيك توك” يتضمن ترويج صاحب الحساب لرتب أميرية “عسكرية” بغرض الاتجار، والقبض على المتهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني، أمكن تحديد صاحب الحساب المشار إليه، وتبين أنه طالب -مقيم بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بقيامه بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق “تيك توك” يتضمن الترويج لبيع إكسسوارات على شكل رتب عسكرية “مقلدة” وذلك بقصد بيعها، وأقر ببيع بعضها لكل من شخصين -مقيمان بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية.

وأوضح أنه تحصله عليها من مالك محل إكسسوارات بدائرة المركز، وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم قرر الشخصين المشار إليهما، بلصق الإكسسوارات التي تحصلا عليها على دراجتين ناريتين خاصتين بهما، وأرشدا عنها واتضح أنها 6 قطع مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية.

وأضاف مالك محل الإكسسوارات أنه تحصل عليها من آخر مالك محل إكسسوارت بدائرة مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وضبط الأخير، وبحوزته 170 قطعة، 7 قيد حديدي جميعها مصنعة من المواد البلاستيكية وشبيهة للرتب الأميرية، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.