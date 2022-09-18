القبض على طالبين صدما شخص أثناء التسابق بسيارتهما بمحور مروري في التجمع

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على طالبين متهمين بالإصطدام بشخص أثناء تسابقهما في محور مروري، وتصادف سيره أعلى الرصيف حينها بمنطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تسابق سيارتي ملاكي بأحد المحاور المرورية، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واصطدامهم بأحد الأشخاص وفروا هاربين.

وبالفحص تبين سابقة ورود بلاغ لقسم شرطة التجمع الأول بتاريخ 6 الجاري من حارس، تضمن قيام سيارتين مجهولتين بالتسابق بالمحور المروري المشار إليه، واصطدام إحداهما به وإحداث إصابته بجروح وكدمات متفرقة أثناء سيره أعلى الرصيف.

وأمكن تحديد وضبط السيارتين المشار إليهما، وقائديهما طالبين -لا يحملان رخص للقيادة- واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.