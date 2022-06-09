القبض على ضبط «مسجل خطر» يروج المخدرات عبر «فيس بوك»

ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، القبض على عنصر إجرامي -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة- تخصص في الإتجار بمخدر الحشيش والترويج له عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، متخذًا من منطقة مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جاء ذلك عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، بعد رصد نشاط تواجده بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر.

وعثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، مبلغ مالي، سلاح أبيض، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المخدرات.