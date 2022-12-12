القبض على صيدلي يبيع أدوية محظورة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط المسئول عن صيدلية بمنطقة المطرية، لحيازته كمية من الأدوية والعقاقير الطبية المحظور تداولها داخل الصيدليات مجهولة المصدر، وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الصيدلية على 7050 قرصًا مهربًا وغير مسجل لدى الجهات المعنية “مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها”، هاتف محمول.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار بها داخل الصيدلية عمله، لتحقيق أرباح غير مشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول العقاقير المحظورة والإتجار بها.