القبض على صيدلي بتهمة الكسب غير المشروع في المنوفية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن ارتكاب صيدلي حر في محافظة المنوفية ، جريمة الكسب غير المشروع بعدما تعاقد مع إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سدادها.

وأضافت التحريات أنه تمكن من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات، تأسيس الشركات.

وقدرت أفعال الكسب غير المشروع، التي قام بها المذكور بقيمة مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الكسب غير المشروع.