القبض على صيدلي بتهمة التحرش بالفتيات وتصويرهن بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، القبض على صيدلي بتهمة التحرش بالفتيات أثناء توقيع الكشف الطبي عليهن في صيدليته وتصويرها بكاميرات المراقبة وتفريغ مقاطع الفيديو والاحتفاظ بها.

كان قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا من محامية -مقيمة بمحافظة الجيزة- عن تضررها من صيدلي وصاحب صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، واتهمته بالتحرش بالفتيات أثناء توقيع الكشف الطبي عليهن داخل الصيدلية خاصته وتصويرهن بواسطة كاميرات الصيدلية، وتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة والاحتفاظ بها.

وقدمت بطاقة ذاكرة موثق عليها بعض مقاطع الفيديو أثناء التحرش بالفتيات، مشيرة إلى تحصلها على كارت الذاكرة من طليقة المشكو في حقه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.