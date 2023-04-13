القبض على شخص ينصب بقطع أثرية مقلدة في القاهرة

تمكنت أجهزة الأمن، من القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب جريمة النصب والاحتيال على المواطنين في محافظة القاهرة، بعد استخدام حيلة بيع وشراء القطع الأثرية وتجارة العملة.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص ينصب على المواطنين راغبي شراء القطع الأثرية، والاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء تواجده وبحوزته مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية”، 15 هاتف محمول، جهاز “لاب توب”، 3 تماثيل فرعونية “مُقلده” وسبيكة ذهبية “مُقلده”، كمية من مخدري الحشيش والآيس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المالي للاتجار بالنقد والتماثيل للاتجار بها، والنصب على المواطنين والمواد المخدرة بقصد التعاطي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.