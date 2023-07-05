القبض على شخص لاتهامه بضرب والده في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب جريمة الاعتداء بالضرب على والده إثر نشوب خلافات أسرية وقعت بينهما في محافظة الغربية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول على أحد المواقع الإخبارية بشأن تضرر أحد الأشخاص -يبلغ من العمر 54 عامًا- من نجله لاعتياده الاعتداء عليه بالضرب على إثر خلافات أسرية بينهما بمحافظة الغربية.

وبالفحص وباستدعاء المذكور، تبين أنه -مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الزيات- وبسؤاله قال إن نجله -له معلومات جنائية- اعتاد الاعتداء عليه بالضرب نجله، دون إصابات وطرده من المنزل على إثر خلافات أسرية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط نجل المذكور، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.