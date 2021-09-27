القبض على شخص قتل طليقته في المنوفية

توصلت أجهزة البحث الجنائي إلى أن شخص وراء ارتكاب جريمة قتل طليقته في محافظة المنوفية ، بعدما اعتدى عليها بسلاح أبيض حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بسبب خلافات نشبت بينهما.

كان قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية ، قد تلقى بلاغًا بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها، وبها جروح متفرقة بالجسم.

ومن خلال جمع المعلومات، وتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، تبين أنه طليق المجني عليها -له معلومات جنائية- ومقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنوفية، أمكن ضبط المتهم المذكور أثناء تواجده بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينه والمجني عليها، وكان متزوجها عرفـيًا مُنذ مدة وتطليقها.

واتصلت به وطلبت منه الحضور لمسكنها، وحدث بينهما مشادة كلامية واعتدت عليها بسلاح أبيض، وأحدث إصابتها التي أودت بحياتها ولاذ بالهرب.

وأرشد عن الأداة المستخدمة، هاتفين، بطاقة الرقم القومي الخاصين بالمجني عليها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.