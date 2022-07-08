القبض على شخص عذب «كلب» حتى نفوقه في المنوفية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تقييد شخص لكلب من رقبته وضربه بفأس عدة مرات حتى نفوقه في محافظة المنوفية.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة أشمون بالمنوفية من مسئولي إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، بتداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن ارتكاب شخص الواقعة على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل ذلك لكون الكلب ضال وقتل كمية من الطيور خاصته.

وأضاف بأنه تخلص من الكلب المشار إليه بإلقائه في إحدى المجارى المائية بذات الناحية، واتخذت الإجراءات القانونية.