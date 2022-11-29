القبض على شخص طعن طليقته في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء شخص على سيدة بسكين، داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية ، من بعض الأهالي يفيد بأن عامل -له معلومات جنائية – اعتدى على طليقته ربة منزل، باستخدام 2 سكين، محدثًا إصابتها بجروح متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، والأداتين المُستخدمتين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل ذلك لوجود خلافات بينهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.