القبض على شخص طعن طليقته بسلاح أبيض في القاهرة

ألقت أجهزة الأمن، القبض على شخص اعتدى على طليقته باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابتها في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة بسبب خلافات نشبت بينهما.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها ربة منزل مصابة بعدة جروح طعنية متفرقة في الجسم.

وبالانتقال وسؤال والدها -مقيم بمحافظة الفيوم- قال إنه أثناء تواجد نجلته بمحل الواقعة، اعتدى طليقها -مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة- عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين” كان بحوزته، بسبب حدوث مشادة كلامية لخلافات بينهما، مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، مشيرًا إلى تخلصه من السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.