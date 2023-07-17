القبض على شخص ضرب نجل زوجته حتى الموت في القاهرة

أنهى زوج أم حياة طفله البالغ من العمر عامين، بعدما اعتدى عليه بالضرب حتى فارق الطفل الحياة، وتقدمت الأم ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية ضد زوجها في محافظة القاهرة، وألقي القبض على المتهم.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من ربة منزل عن تضررها من زوجها عامل خردة لاتهامه بالاعتداء بالضرب على نجلها طفل -يبلغ من العمر عامين- باستخدام قطعة خشبية محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.